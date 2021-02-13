Yağmacı İkizler Çetesine 3 tutuklama

Adana’nın Kozan ilçesinde yağmacı İkizler Çetesine yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile "İkizler Çetesi olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Çete üyesi 6 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet 9 mm’lik tabanca, 2 adet 7.65 mm’lik tabanca, 3 adet eski tip iğnesiz tabanca, 34 adet av tüfeği fişeği, 50 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 9 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet bıçak (kama), 1 adet 84 bin TL tutarında senet, 80 adet uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlılardan Yasar K., Kadir E, Şener S. tutuklanarak ceza evine gönderilirken ikizlerden Taner S. ve iki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

İkizler çetesinin geçmişte cinayet dahil çok sayıda suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.