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Yağışlar kaza getirdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde etkili olan yağış, beraberinde kazayı da getirdi.

Asayiş 20.04.2021, 02:36
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Yağışlar kaza getirdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde etkili olan yağış, beraberinde kazayı da getirdi.

Olay, akşamüstü saat 18.30 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran karayolu üzerinde Ballıhoca Mahallesi sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Ö.S. sevk ve idaresindeki 41 YL 761 plakalı otomobil, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla attı.

Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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