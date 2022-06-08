Yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon refüje çıktı

Erzurum’da akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet orta refüje çıktı. Kazada şans eseri yaralanan kimse olmadı.

Kaza Ağrı-Erzurum D-80 kara yolu Atatürk Üniversitesi kavşağında meydana geldi. H.C. (53) kontrolündeki 25 DF 052 plakalı kamyon başka bir araca yol vermeye çalışırken yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Sürücü kamyondan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası durumu iyi olan sürücü, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik ekipleri trafiği bir süre tek şeritten sağladı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.