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Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi

Gaziantep’te aylar sonra yağan yağmurun altında serinleyen vatandaş, "Gaziantep’in yağmuruna bakın ağabey, Allah’ın bereketi" sözleriyle yağmur sevincini yaşadı.

Asayiş 10.08.2021, 20:09
Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi

Gaziantep’te aylar sonra yağan yağmurun altında serinleyen vatandaş, "Gaziantep’in yağmuruna bakın ağabey, Allah’ın bereketi" sözleriyle yağmur sevincini yaşadı.

Gaziantep’te, akşam saatlerinde gök gürültülü ve şimşek eşliğinde başlayan sağanak yağmur, haftalardır sıcaklıktan kavrulan şehri adeta serinletti. Yağmura rağmen dışarı çıkan Müslüm Yavuz, çocuklar gibi yağan yağmurun altında dakikalarca ıslandı. Yavuz, “Çok güzel oldu, vallahi mükemmel oldu, kurbanım Allah’a, çok şahane bereket yağıyor bereket” diyerek sevincini ifade etti.
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