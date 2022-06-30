Yağ tankerinde korkutan yangın: "Bir anda lastik gümledi"

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan yağ tankerinde yangın çıktı.

Olay, Edirne yolu üzerine Marmaracık girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametine seyreden Fikret Yılmaz idaresindeki ayçiçek yağı yüklü tankerin lastiği patladı. Bu sırada balatalarda yangın çıktı. Yangını fark eden tanker şoförü Yılmaz, apar topar dorseyi boşa çıkararak aracını olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle lastikleri yanan tankerde hasar meydana geldi.

“Bir anda lastik gümledi”

Olayla ilgili konuşan tanker şoförü Fikret Yılmaz, “Marmaracık Mahallesi’nden geçerken bir anda lastik gümledi. Bir anda alev alev yanmaya başlayınca hemen yol kenarına çektim. Yangının balatalardan mı neyden olduğunu tam bilemiyorum” dedi.