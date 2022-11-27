Yağ fabrikasındaki yangına müdahale devam ediyor

Edirne’de bir sıvı yağ fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Edirne-Havsa yolu istikametinde bulunan bir sıvı yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toz gıda, sıvıyağ ve sıvı pastacılık ürünlerinin üretildiği bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ürkütücü boyuta ulaşan yangın havadan görüntülendi. Depo kısmından dumanların yükseldiği fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla devam ediyor.

(MB-