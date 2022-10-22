Yabancı yatırımcı kılığında Almanya’daki enerji şirketlerini dolandırmış

İstanbul polisi, “yabancı yatırımcı” kılığına bürünüp Almanya’da enerji piyasasındaki bazı şirketleri milyonlarca euro dolandıran bir şebekeyi ortaya çıkarttı. Ayhan Y. öncülündeki 17 kişilik şebeke, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi.

Alınan bilgilere göre, kendini yabancı uyruklu “Ammani” olarak tanıtan Ayhan Y. öncülüğündeki bir dolandırıcılık şebekesi, sahte belgeler, paravan şirketler üzerinden Almanya’daki enerji piyasasında faaliyet gösteren bazı şirketleri 2 milyon 700 bin euro dolandırarak sırra kadem bastı. Alman firmaları dolandırdığı düşünülen şebekenin izini İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tespit etti. Polis, “dolandırıcılık” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ayhan Y. ve şebeke üyelerinin yakalanması için dün İstanbul, Muğla ve İzmir’de eş zamanlı operasyon başlattı. Baskınlarda, 6’sı Muğla, 1’i İzmir ve 10’u da İstanbul’da olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait bin 20 fişek, 2 kilo 559 gram marihuana türü uyuşturucu ve 3 gram kokain ile dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen 96 bin 95 avro ve 16 bin 130 dolar para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldüğü ve buradaki ifade işlemelerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan şebekenin Almanya’da enerji piyasasında faaliyet gösteren kaç şirketin dolandırıldığı henüz açıklanmadı.