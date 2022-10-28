Yabancı yatırımcı kılığında Almanya’daki enerji şirketlerini dolandıran şüpheli tutuklandı

İstanbul polisi, “yabancı yatırımcı” kılığına bürünüp Almanya’da enerji piyasasındaki bazı şirketleri milyonlarca euro dolandıran bir şebekeyi ortaya çıkartmış, Ayhan Y. liderliğindeki 17 kişilik şebeke, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla çökertilmişti. Çete lideriyle birlikte 5 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, kendini yabancı uyruklu “Ammani” olarak tanıtan Ayhan Yetim öncülüğündeki bir dolandırıcılık şebekesi, sahte belgeler, paravan şirketler üzerinden Almanya’daki enerji piyasasında faaliyet gösteren bazı şirketleri 2 milyon 700 bin euro dolandırarak sırra kadem basmıştı.

Ailesinden yüklü miktarda miras kaldığını ve bu mirası kullanması için Türkiye’ye yabancı uyruklu yatırımcı getirmesi gerektiğini söyleyerek, Almanya’daki enerji şirketi sahiplerini sahte belgeler ve paravan şirketler kurdurmak sureti ile dolandıran şebeke üyesi Ayhan Yetim ve beraberindeki 17 şüpheli, 21 Ekim tarihinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince İstanbul, İzmir ve Muğla’da yapılan operasyonlar ile çökertilmişti.

Soruşturma çerçevesinde 6’sı Muğla, 1’i İzmir ve 10’u da İstanbul’da yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şebeke mensubu 2 şüpheli, polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Geri kalan 15 zanlı adliyeye sevk edildi. Şebeke elebaşı Ayhan Yetim’in de aralarında olduğu 5 dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcıların 10’u hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.