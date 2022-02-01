Son Dakika
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyif yapan sorumsuz ve duyarsız bir ’kağıt kaplana’ İstanbul ve İstanbullu kardeşlerim asla müstehak değildir.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Ekrem İmamoğlu) "Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul’da balık baştan tuz da hepten kokmuştur.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Ülkemizin tamamında yoğun kar yağışlarının olacağı alarm zilleri çalar gibi duyurulmuştur. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi. Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler ve ihmaller zinciridir.”
Yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı evde yangın çıktı, yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Asayiş 01.02.2022, 10:31
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı evde yangın çıktı, yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın ilçenin Esmerçayır Mahallesi Şükrü İzol heykeli yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre içinde yabancı uyruklu bir ailenin oturduğu öğrenilen dairenin mutfağında elektrik kontağındna kaynaklı yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Meydana gelen yangında, dairenin mutfağında hasar meydana geldi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.