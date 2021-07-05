Yabancı uyruklu şahısların kaldığı gecekondu alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonrasında söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi’nde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 8 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı öğrenilen gecekondu, henüz belirlenemeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Gecekondudan çıkan dumanları ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, büyüyen alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın esnasında vatandaşlar ise paniğe kapılarak, sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler daha sonra gecekondunun çatı kısmında soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında gecekondu kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.