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Yabancı uyruklu şahıslar, sahte evrakla seyahat ederken yakalandı

Kırıkkale’de aralarında 1 polisin de olduğu 10 yabancı düzensiz göçmen, düzenledikleri sahte evrak ile otobüste seyahat ederken polise yakalandı.

Asayiş 21.10.2021, 12:43
Yabancı uyruklu şahıslar, sahte evrakla seyahat ederken yakalandı

Kırıkkale’de aralarında 1 polisin de olduğu 10 yabancı düzensiz göçmen, düzenledikleri sahte evrak ile otobüste seyahat ederken polise yakalandı.

Van’dan Konya’ya yolcu taşıyan 65 AAJ 990 plakalı otobüs, Kırıkkale’de trafik kontrol noktasında polis ekiplerince durduruldu. Polis, otobüsteki yolcuların genel bilgi toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi. Kimlik beyan edemeyen 10 yabancı uyruklu şahıs, otobüsten indirildi. Aralarında 1 polisin de olduğu ve Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen şahısların sahte evrak düzenleyerek İran üzerinden Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Polis, kaçak yolcu taşıyan otobüs firması hakkında adli işlem başlatırken, bin 891 lira idari para cezası uyguladı.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Afganistan uyruklu şahıslar, Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirildi. Buradaki işlemlerin ardından ifadelerinin alınması üzerine emniyete götürüldü. Yaşları 20 ile 30 olan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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