Yabancı uyruklu genci öldürüp çöpe atan 3 kişiye müebbet, 1 kişiye 22 yıl hapis

Ordu’da 3 yıl önce parçalanmış halde cesedi bulunan yabancı uyruklu gencin öldürülmesine ilişkin 3 kişi ağırlaştırılmış müebbet, bir kişi ise 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Altınordu ilçesinde 23 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Hüseyin Kalaf (17) öldürdükten sonra bir evin banyosunda parçalara ayrılarak, çöpe atıldı. Karapınar Mahallesi’ndeki çöp tesisinde kolları, bacakları ve başı gövdesinden ayrılmış halde bulunan genci öldürdükleri gerekçesiyle polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, yabancı uyruklu Musa Najm Abdullah Al Qaısı, İbrahim Mutlaq İbrahim İbrahim, Bahaa Sattar Khalıd Khalıd ve Ahmed Ahmed’i gözaltına almıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan incelemelerde gencin cesedinin banyoda parçalara ayrıldığı ve çöpe atıldığını tespit etmişti.

Hüseyin Kalaf’ın ölümüyle ilgili ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla yargılanan Musa Najm Abdullah Al Qaısı, İbrahim Mutlaq İbrahim İbrahim, Bahaa Sattar Khalıd Khalıd ve Ahmed Ahmed, Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraat talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların suçlarının sabit olduğunu görerek, Musa Najm Abdullah Al Qaısı, İbrahim Mutlaq İbrahim İbrahim ve Ahmed Ahmed’in ömür boyu ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmasına, Bahaa Sattar Khalıd Khalıd hakkında ise eylem tarihinde 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle 22 yıl hapis cezası ile cezalandırılması karar verdi.