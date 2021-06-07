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Yabancı uyruklu genç uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 07.06.2021, 16:44
Yabancı uyruklu genç uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rahathane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi elde edilen Irak uyruklu Abdullah R.S.A.’nin (19) evine operasyon düzenledi. Evde bulunan 2 kişinin üzerinden bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 16.89 gram metamfetamin, 0.58 gram esrar maddesi, 16 adet tabanca mermisi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 345 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan Abdullah R.S.A. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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