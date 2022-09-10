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Malatya’da inşaat halindeki bir binada vinç devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilen olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaban keçisini vurdu, 254 bin 912 lira para ödeyecek
Hatay’ın Arsuz ilçesinde, kaçak avlanma yaparak yaban keçisini vuran bir kişinin 254 bin 912 lira ödeyeceği öğrenildi.
Asayiş 10.09.2022, 15:43
Hatay’ın Arsuz ilçesinde, kaçak avlanma yaparak yaban keçisini vuran bir kişinin 254 bin 912 lira ödeyeceği öğrenildi.
İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Şube Müdürlüğü ve Arsuz Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Sahada denetimlerde bulunan ekipler, A.V. isimli şahsın koruma altında olan yaban keçisini avladığını tespit ederek gözaltına aldı.
Adli makamlara sevk edilen şahsa kaçak avlandığı gerekçesiyle 4 bin 912 lira idari ceza, avda vurmuş olduğu bir yaban keçisi için ise 250 bin lira tazminat cezası uygulandı.
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