Yaban keçisi avlayan şahsa 64 bin TL para cezası

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde koruma altında bulunan yaban keçisini avlayan şahsa 64 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Sugözü Mahallesi Çokkoz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kaçak yaban keçisi avcılığı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Gazipaşa JASAT, Gazipaşa istihbarat Kısmı ve Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personeli ile birlikte belirtilen bölgede yapılan kontroller neticesinde H.Ö. (49) isimli şahsın 07 UZ 500 plakalı aracının yanında olduğu görüldü.

Bunun üzerinde alanda yapılan incelemede 1 adet derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş vaziyette ölü yaban keçisi ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatlı çift kırma Süperpoze marka av tüfeği ele geçirildi.

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanuna Muhalefet etmekten dolayı işlem yapılmak üzere yaban keçisine Alanya Av Koruma ekipleri tarafından el konuldu. Şahsa ise Alanya Av Koruma ekipleri tarafından 64 bin TL idari para cezası uygulandı.