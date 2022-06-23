Yaban keçisi avcılarına 155 bin TL’lik ceza

Antalya’nın Finike ilçesinde kaçak yaban keçisi avlayan 2 şahsa toplam 155 bin 191 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Finike’de kaçak yaban keçisi avı yaptığı tespit edilen O.Ü. ve H.A.K., Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği tarafından şahıslara 2521 sayılı Kanun’un 13/1 ve 13/2 maddesine muhalefetten 3 bin 855 TL, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten idari ve tazminat olmak üzere toplam 151 bin 336 TL para cezası uygulandı.