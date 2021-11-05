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Yaban keçileri katletti 122 bin lira para cezası kesildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde, kaçak olarak iki yaban keçisini avlayan avcıya 122 bin 224 lira para cezası kesildi. Avcının hem iki fişekle sınırlandırılmayan hem de başkası adına kayıtlı olan yarı otomatik av tüfeği kullandığı da tespit edildi
Asayiş 05.11.2021, 13:30 05.11.2021, 13:36
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke Şefliği ekipleri, Mersin'in Gülnar ilçesi Çukurasma Mahallesi Gevendağı mevkisinde kaçak avcı olduğu ihbarını aldı.
Ekipler, arazide sırt çantası ve poşetle yakalanan avcının hem iki fişekle sınırlandırılmayan hem de başkası adına kayıtlı olan yarı otomatik av tüfeği kullandığını tespit etti.
Ekipler şüphelinin sırt çantası ve poşetinde de silahla vurulmuş 3 ve 4 yaşlarında iki yaban keçisi buldu. Kaçak avlanan kişiye 122 bin 224 lira ceza kesti.