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Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, il ve ilçelerin kırsal bölgelerine kurduğu fotokapanlara yansıyan görüntüleri paylaştı.
Asayiş 18.11.2022, 19:33
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, il ve ilçelerin kırsal bölgelerine kurduğu fotokapanlara yansıyan görüntüleri paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, il ve ilçelerin kırsal bölgelerine kurduğu fotokapanlarla yaban keçilerinin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde sürü halinde otlanan yaban keçilerinin görüntüleri yer aldı.