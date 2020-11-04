Yaban domuzları şehre indi
MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDE ŞEHİR MERKEZİNE İNEN YABAN DOMUZU SÜRÜSÜ EVLERİN BAHÇESİNDE VE SOKAKLARDA YİYECEK ARADI. DOMUZ SÜRÜLERİ TURİSTLER VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONLARI İLE GÖRÜNTÜLENDİ.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde şehir merkezine inen yaban domuzu sürüsü evlerin bahçesinde ve sokaklarda yiyecek aradı. Domuz sürüleri turistler ve vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın turizm merkezlerinden olan Marmaris’te aç kalan yaban domuzları şehir merkezinde yiyecek aradı. Gece saatlerinde ortaya çıkan irili ufaklı domuzlar bahçe kapısı açık olan binalara girerek karınlarını doyurmak için yiyecek aradı. Sokaklarda sürü halinde gezen yaban domuzlarını gören yerli ve yabancı turistler cep telefonları ile görüntü aldı. Bir dönem Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından şehre inmemeleri için doğal yaşam alanlarında beslenen domuzların şehir merkezinde dolaşması vatandaşları tedirgin etti. Bazı araçlara zarar verdikleri de öğrenilen domuz sürüleri için vatandaşlar ilgililerden yardım talebinde bulundu.
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|8
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|12
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|8
|12
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|7
|11
|10. Altay
|6
|10
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|8
|10
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|10
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|8
|8
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|6
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|7
|5
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|7
|4
|17. Boluspor
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|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
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|12
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|12
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|7
|12
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|6
|11
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|11
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|6
|10
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|7
|10
|14. West Ham
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|8
|15. M. United
|6
|7
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|5
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|7
|4
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|3
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|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
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|14
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|12
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|12
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|6
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|15. Eibar
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