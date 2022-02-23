Washington DC’de kamyoncuların protestosuna karşı 700 Ulusal Muhafız görevlendirildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Covid-19 kısıtlamalarına karşı başkent Washington DC’de planlanan kamyoncuların protestolarına karşı 700 Ulusal Muhafız personeli görevlendirdi.

ABD’nin başkenti Washington DC’nin ilerleyen günlerde Covid-19 kısıtlamalarına karşı kamyoncular tarafından düzenlenen protestolara sahne olması bekleniyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), başkentteki muhtemel protestolara karşı 700 Ulusal Muhafız personeli görevlendirileceğini açıkladı.

Pentagon, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, Columbia Bölgesi hükümeti ve ABD Capitol Polisi tarafından gelen önlem talebini onayladığını ve 700 Ulusal Muhafız personelin ve 50 aracın Washington DC’ye konuşlandırılacağını duyurdu.

Pentagon, askerlerin ilerleyen günlerde gerçekleşmesi beklenen gösteriler sırasında trafik kontrolüne yardımcı olmak için kullanılacağını belirterek, Washington DC’deki 400 personele, diğer eyaletlerden 300 personelin katılacağı aktarıldı.

Pentagon, güvenlik görevlilerinin ateşli silah taşımayacağını, kolluk kuvvetleri veya iç gözetim faaliyetlerinde yer almayacaklarını ifade etti.

Kanada’da konvoy protestoları

Kanada`da Covid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan kamyon konvoyları haftalarca, Kanada-ABD sınırındaki en yoğun geçişleri ve Başkent Ottawa’daki sokakları kapatmıştı. Konvoylar, özellikle pandemi nedeniyle hükümetin getirdiği maske ve aşı olma zorunlulukları gibi ağır kısıtlamaları protesto etmişti.

Trafik kesintileri bekleniyor

Washington Metropolitan Polisi, Washington DC sakinlerini protestolar boyunca trafiğin aksamasına karşı tetikte olmaları konusunda uyardı. Polis sözcüsü, "Ottawa’da gördüklerimize dayanarak, burada görebileceğimiz bazı beklentilerin neler olduğu konusunda halka karşı samimi olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Trafikte kesintiler olacaktır" dedi.