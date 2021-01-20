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Viyana’da terörle mücadele yasa tasarısı protesto edildi

Avusturya’da hükümetin çıkarmak istediği "terörle mücadele yasa tasarısına" karşı başkent Viyana’da protesto gerçekleştirildi. Söz konusu yasa ile Müslümanlara yönelik baskının artacağı, Müslümanların haklarının kısıtlanacağı savunuldu.

Asayiş 20.01.2021, 10:28
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Viyana’da terörle mücadele yasa tasarısı protesto edildi

Avusturya’da hükümetin çıkarmak istediği "terörle mücadele yasa tasarısına" karşı başkent Viyana’da protesto gerçekleştirildi. Söz konusu yasa ile Müslümanlara yönelik baskının artacağı, Müslümanların haklarının kısıtlanacağı savunuldu.

Avusturya’da terörle mücadele yasa tasarısı, Müslümanların haklarını kısıtlayacağı endişesiyle protesto edildi. Başkent Viyana’da Stephansdom Meydanı’nda gerçekleştirilen protestoda, Avusturya ÖVP ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin Şubat ayının başında Meclise sunup hayata geçirmek istediği "terörle mücadele yasa tasarısının" ülkede yaşayan Müslümanlar üzerindeki baskıları arttıracağı vurgulandı. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri konuşmalarında, Meclis Adalet Komisyonunda incelenen terörle mücadele yasa tasarısının düşünce özgürlüğünü kısıtladığına, özellikle sesini yükselten Müslüman aktivistleri hedef aldığına işaret etti.

Avusturya’da 12 Aralık’ta kamuoyuyla paylaşılan terörle mücadele torba yasa tasarısında, dini saikli aşırıcılığın suç unsuru olarak kabul edileceği, toplum için tehlikeli olarak görülen kişilerin herhangi bir hukuki süreç olmaksızın gözaltına alınacağı, radikal görüşlerin yayıldığı ileri sürülen cami ve dini derneklerin daha hızlı kapatılacağı açıklanmıştı.

"Bunun sadece fikir özgürlüğünü baskı altına almak için yapıldığını biliniyor"

Avusturya’da insan hakları için mücadele eden aktivist Derya Güneş, Müslümanların hakları için söz konusu yasa tasarısını proteste etmeye geldiğini ifade etti. Güneş, "Burada anti terör yasası yürürlüğe konmak isteniyor birinci ayın sonuna doğru. Avusturyalıların çoğu da farkında ve Türkler de Müslümanlar da. Bunun sadece fikir özgürlüğünü baskı altına almak için yapıldığı biliniyor. Çünkü gerekli tedbirler alınmadığı 11. ayın başında yaşanan terör saldırısında tamamen devletin suçuydu terör saldırısının gerçekleşmesi. Buna rağmen Müslümanlara baskı yapılmak isteniyor. Biz buna karşı protesto için geldik" dedi.

"Bu yasayı engellemek için elimizden geleni yapacağız"

Birçok örgütten insanın meydanda protesto için bir araya geldiğini belirten Güneş, "Bunun sadece Müslümanları baskılamak için fikir özgürlüğü olduğunu dile getirdiler. Bu yasayla Filistinlilere ve Mısırlılara baskı uygulamak için yapıldığını da dile getirdiler. Avusturya Avrupa’nın ortasında bir ülke. Düşünce özgürlüğüyle bilinen bir ülke. O yüzen biz burada bunu kabul edemeyiz. Hiç bir yerde kabul edilemez. Biz bu demokratik haklarla meşhuruz dünyada. Burada insan hakları için uğraşan güzel insanlar var. Bu yasayı engellemek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Yasanın içeriği kanıtsız bir şekilde sorgulamak ve hapsedilmek"

Yasanın içeriği Müslümanları siz şu Müslüman İhvan kardeşlere üyesiniz diyerek yada siz Hamas üyesisiniz diyerek, öyle bir şey olmamasına rağmen suçlayarak kanıtsız bir şekilde sorgulamak, hapsedilmek, uzun vadede bunlar düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

"Dünya çapında insan hakları için zararlı bir tutum"

Avusturya’da 60 civarında eve baskın yapıldığını belirten aktivist Güneş, "İnsanların banka hesapları kapatıldı. Çoğu Müslümanlar ödemelerini yapamıyorlar. Bazıları çalışamıyor iş yasakları koymuşlar. Bunların hepsi gereksiz ve masum insanlara baskı. Bu durumlar artabilir. İnsanlar artık düşüncelerini dile getirmekte zorlanabilir. Bu da genel olarak dünya çapında insan hakları için zararlı bir tutum. Polis insanları, mevcut durumda bile Filistinliler için mücadele edenleri evlerine kadar rahatsız ediyor baskılamak için. Ev baskınlarında çocukların korkutulmasına kadar uzanıyor. O yüzden bu yasaya kesinlikle karşıyız" şeklinde konuştu.
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