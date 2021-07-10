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Viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi

SAMSUN (İHA) – Samsun’da karayolunda viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi.

Asayiş 10.07.2021, 14:01
Viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi
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SAMSUN (İHA) – Samsun’da karayolunda viyadüğe çıkan down sendromlu çocuk yürekleri ağza getirdi.

Olay, Canik ilçesinde belediye binasının karşısındaki viyadükte meydana geldi. 11 yaşındaki down sendromlu bir çocuk, henüz belirlenemeyen bir sebeple viyadüğün yanındaki bariyerlerin arasına girdi. Sürücüler, kornaya basarak çocuğun yola çıkmasını önlemeye çalıştı.

Yoldan geçerken durumu fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü çalışanı Olcay Karataş ve yoldan geçen bir sürücü down sendromlu çocuğu sırtlarına alarak ana yolun güvenli bölümüne taşıdı.

Özel çocuğu yüksek yol kenarından alıp, yolun güvenli tarafına taşıyan sürücüler daha sonra polisi bekledi. Özel çocuk, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, çocuğun kurtarılması ve polise teslim edilme anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
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