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Viteste unutulan motosiklet, mağazada böyle harekete geçti
Bursa’da bir mağazada satışa sunulan 3 tekerlekli akülü motosiklet; viteste kalınca kendiliğinden harekete geçip diğer motosiklet sürücüsüne çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Asayiş 29.08.2022, 10:58
Bursa’da bir mağazada satışa sunulan 3 tekerlekli akülü motosiklet; viteste kalınca kendiliğinden harekete geçip diğer motosiklet sürücüsüne çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir motosiklet mağazasında meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişi motosiklet üzerinde oturduğu sırada viteste unutulan diğer motosiklet aniden hareket etmeye başladı. İş yeri çalışanı motosikleti durdurmaya çalışsa da hız alan motosiklet üzerinde bir kişinin durduğu motosiklete ve ardından mağazada satılmayı bekleyen diğer motosikletlere çarparak durabildi.
Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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