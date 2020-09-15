Virüs öfkeyi engellemedi, taşlı sopalı kavga ettiler
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE EDELER OLARAK BİLİNEN İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TAŞLI SOPALI SOKAK KAVGASINA POLİS MÜDAHALE ETTİ.
Adana’nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı sokak kavgasına polis müdahale etti. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.
Alınan bilgiye göre, olay, Türkeli Mahallesi, Şamlıoğlu Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ’edeler’ olarak bilinen iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek kavgaya müdahale edildi. Olayda kavgaya karıştığı ve tüfek kullandığı iddia edilen kişiler polis tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Çıkan kavgadan dolayı bir eve tüfekle ateş edildiği iddia edilirken polis 2 aracı trafikten men etti. Kavgada hafif olarak yaralananlar olay yerine çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Maske ve sosyal mesafe kurallarını unutan grubun tekrar kavga etmemesi için polis cadde üzerinde önlem aldı.
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