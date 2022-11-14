Virginia Üniversitesi’ne düzenlenen saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

ABD’de Virginia Üniversitesi’nde 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırıyla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Virginia Üniversitesi’nin Charlottesville’de yer alan ana kampüsüne düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Virginia Üniversitesi öğrencisi olan 22 yaşındaki Christopher Darnell Jones’un Virginia’nın Henrico ilçesinde yerel saatle 23.00 sularında olaysız bir şekilde gözaltına alındığı belirtildi.

Virginia Üniversitesi (UVA) Polis Şefi Tim Longo, Jones’un daha önce geçtiğimiz eylül ayında silah sahibi olduğu gerekçesiyle kampüs yetkilileri tarafından soruşturulduğunu bildirerek, Jones’un kampüste taciz soruşturmasına da dahil olduğunu ancak işbirliği yapmayan tanıklar nedeniyle soruşturmanın kapatıldığını aktardı. Longo, Jones’un 3 kez ikinci derece cinayetten ve 3 kez de ağır suç işlemek için tabanca kullanmaktan gözaltına alındığını ifade etti.

3 kişi hayatını kaybetmişti

Virginia Üniversitesi’nde okul gezisinden dönen otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Devin Chandler, Lavel Davis Jr ve D’Sean Perry adlı öğrencilerin üniversitenin futbol takımında oldukları aktarılmıştı.

Bu yıl ABD’de 15’i üniversite kampüsü olmak üzere okullarda en az 68 silahlı saldırı düzenlendi. Her saldırıda tetikçi hariç en az 1 kişi vuruldu. ABD tarihindeki en ölümcül okul saldırısı ise 2007’de 32 kişinin hayatını kaybettiği Blacksburg’daki Virginia Tech’e düzenlenen saldırı oldu.