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Viranşehir’de akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı
ŞANLIURFA’NIN VİRANŞEHİR İLÇESİNDE AKRABA İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 4 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 04.09.2020, 20:20
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Geldi ile Sinan Geldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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