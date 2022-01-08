banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yargıtay’dan flaş
Yargıtay’dan flaş
Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266’ya yükseldi
Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266’ya yükseldi
Avcı: "Hak ederek buradayız"
Avcı: "Hak ederek buradayız"
Benzin ve motorine bir zam daha yapıldı!
Benzin ve motorine bir zam daha yapıldı!

Virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yokuş aşağıya inerken yoldan çıkan otomobil, karşı istikametten gelen servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 08.01.2022, 19:18
Virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yokuş aşağıya inerken yoldan çıkan otomobil, karşı istikametten gelen servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yokuş aşağıya hızlı bir şekilde seyreden Handan K. idaresindeki 34 FE 2469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tam ters istikamette seyreden Ayhan T. yönetimindeki 41 P 4327 plakalı Volkswagen marka servis minibüsü ile çarpıştı. Kazanın şiddeti ile otomobil sürücüsü kadın ve servis aracında bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılardan Handan K. tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralı ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında hasar gören ve tekerleği fırlayan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yoldan geçen diğer vatandaşlar ise kazayı araçlarının içinden meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Döne döne geldi bana çarptı”

Bu yol üzerinde sürekli kazaların meydana geldiğini anlatan servis minibüsü şoförü Ayhan T., “Ben aşağıdan yukarıya çıkıyordum. O da herhalde viraja hızlı girdi, döne döne geldi bana çarptı. Her şeyden önce insanların bilinçli davranması lazım, yavaş gitmesi lazım. Burası yukarıdan aşağıya meyilli bir yol. Yağmur var, çamur var, çoğu arkadaşımız hızlı giriyor, virajı alamadan gelip burada kaza yapıyorlar. İnsan kendisi bilinçli olması lazım. Alınacak önlemler var, refüj yapılırsa en azından oradaki aracın buradaki araca çarpması önlenebilir. Geçmiş olsun diyeceğim, cana gelmesin ama keşke olmasaydı. Kadıncağız da çok korktu, inşallah bir şeyi yoktur” dedi.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Alanyaspor 20 29
9. Beşiktaş 19 28
10. Galatasaray 20 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Giresunspor 20 25
14. Kayserispor 19 24
15. Antalyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 20 18
17. Altay 19 18
18. Rizespor 19 17
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 37
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Adanaspor 19 29
7. Istanbulspor 18 27
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 19 25
11. Kocaelispor 19 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 19 31
7. Rayo Vallecano 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 20 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11