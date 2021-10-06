Virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Bingöl’de virajı alamayan otomobilin takla atıp şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesi köprü girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kadir Ö. idaresinde 32 ABL 946 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil şarampole yuvarlanırken, kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçlerine bildirdi. Kazada araç içinde bulunan sürücü ve bir çocuk itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.