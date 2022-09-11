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Virajı alamayan otomobil mısır tarlasına uçtu: 1 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mısır tarlasına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Asayiş 11.09.2022, 12:10
Antalya’nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mısır tarlasına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ilıca Kumköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turizm merkezi istikametinden Ilıca istikametine seyir halindeki Ömer Serçe’nin kullandığı 07 FAR 42 plakalı otomobil, yoldan çıkarak mısır tarlasına girip ters döndü.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Ömer Serçe, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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