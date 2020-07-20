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Virajı alamayan otomobil kanala düştü
ADANA’DA VİRAJI ALAMAYAN KADIN SÜRÜCÜ SULAMA KANALINA DÜŞTÜ. YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI.
Asayiş 20.07.2020, 19:04
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Adana’da virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre B.G. isimli kadının kullandığı Hyundai marka 01 ADN 463 plakalı otomobil, virajı alamayıp içerisinde su bulunmayan sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kadını araçtan çıkarıp hastaneye kaldırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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