Virajı alamayan otomobil elektrik direğini yerinden söktü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde beton aydınlatma direğini devirip, şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü yaralandı.

Kaza, Sorgun Titreyengöl Caddesi’nde meydana geldi. Titreyengöl’den Sorgun istikametine seyir halindeki Mehmet E., idaresindeki 07 ACE 606 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarındaki beton direğe çarptı. Aydınlatma direğinin yıkılmasının ardından otomobil şarampole devrildi. Takla atan otomobil hurdaya dönerken yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen elektrik direğinin yerine ise görevliler tarafından hemen yenisi dikildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.