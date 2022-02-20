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Virajı alamayan motosiklet parçalara ayrıldı: 2 ağır yaralı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi yolunda virajı alamayan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet parçalara ayrılırken, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.
Asayiş 20.02.2022, 21:00
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi yolunda virajı alamayan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet parçalara ayrılırken, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.
Kaza, Zonguldak Ereğli yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızlı gittiği iddia edilen motor sürücüsü virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motor parçalara ayrılırken sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yola savruldu. Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan 2 kişi, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.