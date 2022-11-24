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Virajı alamayan motosiklet devrildi: 1 yaralı
Samsun’da virajı alamayan motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Asayiş 24.11.2022, 19:09
Samsun’da virajı alamayan motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Cumhuriyet Meydanı Kaptan Ağa Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.’nin (22) kullandığı 55 BEE 37 plakalı motosiklet virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yere düşerek yaralandı. Yaralı, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasar alan motosikletin ise yakıt deposundan dökülen benzin yola saçıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(FAU-