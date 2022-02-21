Virajı alamayan konteyner yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde virajı alamayan konteyner yüklü tır devrilirken tırın sürücüsü ise yaralanarak hastanelik oldu..

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D- 100 Karayolu Eskihisar bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, feribot yolu istikametinde seyir halinde olan C.A. idaresindeki 34 CEA 531 plakalı Ford marka konteynır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte virajı alamayıp devrildi. Kazanın şiddetiyle tır sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen tır, vinç yardımıyla yoldan kaldırılarak çekiciye yüklendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.