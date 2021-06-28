banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'

Virajı alamayan kamyonet elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Tekirdağ’da sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 28.06.2021, 21:11
Virajı alamayan kamyonet elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Tekirdağ’da sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 19.00 sıralarında Saray ilçesi Çayla Mahallesi girişinde meydana geldi. İçerisinde 4 arkadaşın bulunduğu ve piknikten döndükleri iddia edilen Emircan A. idaresinde ki 59 AAZ 634 plakalı kamyonet, Çayla Mahallesi girişinde virajı alamayarak önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından bir evin duvarına çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Emircan A. ve araçta bulunan arkadaşları Yiğit S., Şevval Ç. ve Aybüke B. yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan Şevval Ç. ve Aybüke B.’ye 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulans içerisinde ilk müdahale yapılırken, hafif yaralanan sürücü Emircan A. ve Yiğit S.’nin tedavisi ayakta yapıldı.

Olay yerine gelen elektrik bakım personeli tarafından olay yeri güvenliği için direkteki elektrik kesilirken, jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan alkol muayenesinde kamyonet sürücüsü Emircan A.’nın 252 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
banner486
Yorumlar (0)
25°
açık
banner493