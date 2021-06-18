banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Berat Albayrak ortaya çıktı!

Virajı alamayan kadın sürücü duvara çarptı

Bursa’nın İznik ilçesinde virajı alamayan kadın sürücü duvara çarptı.

Asayiş 18.06.2021, 11:12
Virajı alamayan kadın sürücü duvara çarptı

Bursa’nın İznik ilçesinde virajı alamayan kadın sürücü duvara çarptı.

Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesindeki keskin viraja hızlı girince direksiyon hâkimiyetini kaybeden S.A, 16 ECM 25 plakalı otomobiliyle duvara çarptı. Hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan kadın sürücüye 112 ekipleri ayakta müdahale etti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493