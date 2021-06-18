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Virajı alamayan kadın sürücü duvara çarptı
Bursa’nın İznik ilçesinde virajı alamayan kadın sürücü duvara çarptı.
Asayiş 18.06.2021, 11:12
Bursa’nın İznik ilçesinde virajı alamayan kadın sürücü duvara çarptı.Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesindeki keskin viraja hızlı girince direksiyon hâkimiyetini kaybeden S.A, 16 ECM 25 plakalı otomobiliyle duvara çarptı. Hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan kadın sürücüye 112 ekipleri ayakta müdahale etti.