Virajı alamayan ehliyetsiz sürücü palmiyeye çarptı: 1 yaralı
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİLİN REFÜJDEKİ PALMİYEYE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. YARALANAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN, SÜRÜCÜ BELGESİNİN OLMADIĞI BELİRLENEREK, SÜRÜCÜYE VE OTOMOBİLİN SAHİBİNE 2 BİN 473’ER TL PARA CEZASI UYGULANDI.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobilin refüjdeki palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı belirlenerek, sürücüye ve otomobilin sahibine 2 bin 473’er TL para cezası uygulandı.
Kaza, Titreyengöl Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Serdar O.’nun kullandığı 07 LY 242 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, süratli olması ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak palmiyeye çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkarılırken, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Diğer taraftan trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde Serdar O.’nun sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Otomobil sürücüsü ve otomobil sahibine 2 bin 473’er liradan toplam 4 bin 946 lira para cezası uygulandı.
Yolu trafik ekibi temizledi
Kaza sırasında hurdaya dönen araçtan yola saçılan ve diğer araçlar için tehlike oluşturan araç ve cam parçaları olay yerindeki trafik ekiplerince süpürge ile temizlendi.
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