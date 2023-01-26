Virajı alamayan dolmuş şoförü 2 araca çarptı: 4 yaralı

Başakşehir’de virajı alamayan dolmuş şoförü karşı şeride geçerek iki araca çarparak durabildi. Kazada, taksi şoförü araçta sıkışırken 4 kişi yaralandı. Bir görgü tanığı kazaya ilişkin, "Karşıdan gelen minibüs çok süratli bir şekilde vurarak iki aracı da pert etti" dedi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Başakşehir ilçesi İkitelli Yanyol Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadri Karaaslan idaresinde 34 M 3031 plakalı dolmuş, süratli şekilde virajdan dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki kaldırımı aşıp karşı şeride geçti. Dolmuş, karşı şeritte seyir halinde olan Sabri Güneş idaresindeki 34 TFR 35 plakalı ticari taksiye ve 16 ARJ 592 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu araç içinde sıkışan ticari taksi sürücüsü Sabri Güneş, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada takside bulunan iki yolcu ile dolmuş sürücüsü Kadri Karaaslan yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

“Minibüs çok süratli bir şekilde vurarak iki aracı da pert etti”

Kazayı gören bir vatandaş “Karşı yoldan gelen minibüs virajı alamayarak kaldırımın üstünden atlayarak iki aracın bu hale gelmesini sağladı. Burada giden araçlar kendi yollarında gidiyorlar, ama karşıdan gelen minibüs çok süratli bir şekilde vurarak iki aracı da pert etti. Bizim şoför arkadaşımızı da pert etmiş.” şeklinde konuştu.