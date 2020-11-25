banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti
Efsane futbolu Maradona hayatını kaybetti
'Google Türkiye'den arıyoruz' deyip dolandırıyorlar
'Google Türkiye'den arıyoruz' deyip dolandırıyorlar
Ruhani: ABD ile sorunların çözümü çok kolay
Ruhani: ABD ile sorunların çözümü çok kolay
Meghan Markle düşük yaptığını açıkladı
Meghan Markle düşük yaptığını açıkladı

Virajı alamayan araç tarlaya uçtu, sürücü hayatını kaybetti

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Asayiş 25.11.2020, 19:29
6
Virajı alamayan araç tarlaya uçtu, sürücü hayatını kaybetti
banner422

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Söke’den Kuşadası’na seyir halinde olan 61 yaşındaki Cahit Uysak yönetimindeki 09 L 9442 plakalı otomobil, Soğucak yolu üzerinde önünde önündeki virajı alamayarak önce yol kenarındaki hediyelik eşya malzemelerine çarptı, daha sonra tarlaya uçtu. Kazada araç takla atarken, emniyet kemeri takılı olmasına rağmen takla atan araçtaki sürücü Cahit Uysak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye geldi. İtfaiye ekiplerinin ters dönen araçtan çıkardığı sürücü, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
11°
parçalı az bulutlu