Virajı alamadı otomobiliyle evin bahçesine uçtu
BURSA'DA VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL, 5 METRE YÜKSEKLİKTEN EVİN BAHÇESİNE UÇTU. EMNİYET KEMERİ TAKILAN OLAN GENÇ SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ.
Bursa’da virajı alamayan otomobil sürücüsü, aracıyla 5 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Emniyet kemeri takılan olan genç sürücü ölümden döndü.
Olay, Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 UAG 69 plakalı otomobiliyle rampa aşağı inen S.K. (23) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan otomobil, önündeki istinat duvarını ve tel örgüleri aşıp 5 metre yükseklikten aşağıdaki evin bahçesine uçtu. Emniyet Kemerinin takılı olan genç sürücü, hayatta kaldı. Evde otururken büyük bir gürültüyle neye uğradıklarını şaşıran vatandaşlarda dışarı fırladı. Olaydan yara almadan kurtulan S.K. bir müddet şok geçirdikten sonra 112 Acil Servis ekipler tarafından olay yerinde kontrolleri sağlandı. Genci daha sonra polis ekipleri, evine bıraktı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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