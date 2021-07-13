Virajda kontrolden çıkan servis midibüsü dereye uçtu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan servis midibüsü Bedre Deresi’ne uçtu, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mesudiye Mahallesi ile Alanyurt Bölgesi’ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Alanyurt’tan Mesudiye Mahallesi’ne seyir halinde olan sürücü Sebahattin Öztürk (46) yönetimindeki 16 S 6141 plakalı servis midibüs, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak Bedre Deresi’ne uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ambulansı, İtfaiye Arama Kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Dereden çıkarılan yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüste yolcuların olmaması tek teselli oldu. Hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.