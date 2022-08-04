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Viraja hızlı giren otomobil köprü duvarına çarptı

Bursa’da bir sürücü, aydınlatması bulunmayan yolda viraja hızlı girince duramayarak köprü duvarına çarptı. O anlar anbean araç içi kamerasına yansıdı.

Asayiş 04.08.2022, 09:50
Viraja hızlı giren otomobil köprü duvarına çarptı

Bursa’da bir sürücü, aydınlatması bulunmayan yolda viraja hızlı girince duramayarak köprü duvarına çarptı. O anlar anbean araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, aydınlatması bulunmayan yolda viraja hızlı girince duramayarak köprüye çarptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıkla atlatırken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

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