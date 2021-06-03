banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a faiz eleştirisi!
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a faiz eleştirisi!
Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Biden'ı ağırlayacak
Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Biden'ı ağırlayacak
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandılar mı?
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandılar mı?
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler
İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde skandal görüntüler

Viraj bariyerlerine ok gibi saplanan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir’in Havran ilçesinde bariyere saplanan otomobilden yaralı kurtulan 7 yaşındaki Ebra Ela C. Havran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş 03.06.2021, 15:49
Viraj bariyerlerine ok gibi saplanan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir’in Havran ilçesinde bariyere saplanan otomobilden yaralı kurtulan 7 yaşındaki Ebra Ela C. Havran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hamas Çakılı civarında tek taraflı trafik kazası oldu. Niyazi C. idaresindeki 34 CKM 313 plakalı araç, viraj bariyer demirlerine çarptı. Bariyer demirleri aracın motor bölümünde girerek otomobile ok gibi saplandı. İtfaiye ve 112 Acil ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar araçtan çıkarıldı. Sürücü Niyazi C. hafif yaralı olarak ayakta tedavi edilirken, araçta bulunan 4 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan yedi yaşındaki Ebra Ela C. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu