Vincin çarptığı park halindeki transit savruldu yayayı yaraladı

Adana’da seyir halindeki vincin çarptığı park halindeki transit savruldu, yolun karşısına geçmeye çalışan yayayı yaraladı.

Kaza, Kozan ilçesi Güneri Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 01 AKA 884 plakalı vincin üzerindeki demir profil (kiriş) park halindeki 01 AHT 637 plakalı transite çaptı. Bu sırada savrulan transit önünden karşıya geçmeye çalışan Beşir Ünal’a (65) çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.