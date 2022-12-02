Villayı darphaneye çevirdiler, bankamatikten geçen sahte para ürettiler

TIKLA İZLE

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 6 aylık teknik ve fiziki olarak yapılan çalışmalarda; O.A, S.F, O.A.A isimli 3 şahsın kiraladıklarına villayı bir nevi darphaneye çevirdikleri, villa içerisinde para kontrol makineleri, ultraviyole ışık cihazı, renkli yazıcılar, baskı makinesi, elektromekanik yıkama ve kurutma makinesi, para sayma makineleri, çeşitli yağlı kağıtlar ve kimyevi boyalar, plaka ve para kalıpları ile kurdukları sistemle sahte para bastıkları, bu sahte paraları ise Osmaniye, Adana, Mersin, Gaziantep ve Konya illerinde bulunan çeşitli bankamatiklere yatırdıkları daha sonrasında ise yatırdıkları paraları sanal alışveriş kartlarına yükleyip çeşitli zincir mağazalardan alışveriş yaptıkları ayrıca başka bankamatiklerden de gerçek paraları çektikleri tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, kalpazanların ürettikleri paraları hemen hemen sıfır hata ile ürettikleri ve bankamnatiklerin dahi parayı sahte olarak algılayamayıp gerçek para gibi kabul ettiği öğrenildi. Yapılan tüm tespitler üzerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bahse konu darphaneye çevrilen villaya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda darphaneye çevrilen villada yakalanan çok sayıda sahte para ve para üretiminde kullanılan makinelere el konuldu. 3 şüpheli suç unsurlarıyla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adli işlemleri sürüyor.