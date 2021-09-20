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Villalara danan hırsızlar yakalandı

Tokat’ta 6 villadan hırsızlık yapan 3 şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinin incelenerek yakalandı.

Asayiş 20.09.2021, 15:38
Villalara danan hırsızlar yakalandı

Tokat’ta 6 villadan hırsızlık yapan 3 şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinin incelenerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2019 - 2021 yılları arasında villalarda yaşanan hırsızlık olayının izini sürdü. 6 villadan ziynet eşyaları ile toplamda 20 bin lira para çalan hırsızlar güvenlik kameraları incelenerek tespit edildi. Kameralardan tespit edilen şüpheliler R.Z., H.B. ve M.M. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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