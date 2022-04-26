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Villadan 340 bin TL’lik soygun yapan şüpheliler 24 saat geçmeden yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde villaya girerek 250-300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 40 bin TL değerinde döviz ve Türk Lirası çalan 4 şüpheli, 24 saat içerisinde yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin villadaki kasayı kırarak çaldıkları ziynet eşyası ve paralar araç ve adreslerinde ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Villasından çalınan para ve ziynet eşyalarını teslim alan ev sahibi Yücel Aydın, “24 saat içerisinde soyguncuları belirleyerek soyguncuları çaldıklarıyla birlikte yakalayan Manavgat Emniyetine teşekkür ediyorum” dedi.

Asayiş 26.04.2022, 12:31
Villadan 340 bin TL’lik soygun yapan şüpheliler 24 saat geçmeden yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde villaya girerek 250-300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 40 bin TL değerinde döviz ve Türk Lirası çalan 4 şüpheli, 24 saat içerisinde yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin villadaki kasayı kırarak çaldıkları ziynet eşyası ve paralar araç ve adreslerinde ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Villasından çalınan para ve ziynet eşyalarını teslim alan ev sahibi Yücel Aydın, “24 saat içerisinde soyguncuları belirleyerek soyguncuları çaldıklarıyla birlikte yakalayan Manavgat Emniyetine teşekkür ediyorum” dedi.

Sorgun Mahallesi 8173 Sokak’ta bulunan villada meydana gelen hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapmış oldukları çalışma sonucunda şüphelileri belirledi. Şüphelilerden A.Ö., M.K. ve M.Y. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken ticari taksi ile Adana’ya seyir halinde olduğu tespit edilen H.Ç. isimli şüpheli ise Silifke Jandarma Komutanlığı JASAT birimi ile irtibata geçilerek yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada villadan çalınan ziynet eşyaları ve paraların tamamına yakını ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, sahibi olan Yücel Aydın tarafından teşhis ettirildikten sonra teslim edildi.

Yapılan aramada ayrıca; 1 adet siyah renkli üzerinde silah ve bu silaha ait şarjör içerisinde 7 adet fişek, 1 adet üzerinde içerisinde 1 adet dolu kartuş bulunan yeşil siyah renkli tüfek ve hırsızlık olayını gerçekleştirmek için kullanılan 1 adet tornavida ele geçirildi.

Şüphelilerden M.K.’nin suç kaydı bulunmazken A.Ö.’nün 5,M.Y.’nin 2, H.Ç.‘nin ise 11 adet işy erinden, 7 adet evden, 2 adet motosiklet olmak üzere çeşitli hırsızlıklardan toplam 31 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Manavgat Emniyetine teşekkür etti

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne gelerek çalınan para ve ziynet eşyalarını teşhis eden ve teslim alan Dr. Yücel Aydın, “Sorgun Mahallesindeki villamıza gece evde bulunmadığımız bir sırada mutfak kapısını zorlayarak giren hırsızlar, çelik kasayı kırmak suretiyle kasada bulunan ziynet eşyası ve paraları almış. Misafirliğe giderken her zaman bahçede dolaşan köpeğimizi de kulübesine bağlamıştık. Hemen karakola bilgi verdik. Çalınan malzemelerimizin geri geleceğine inanmıyorduk. Ama daha üzerinden 24 saat bile geçmeden soyguncuların bulunduğu, çalınan malzemeleri gelip alabileceğimiz söylendi. Bu durum bizi sevindirdi. Ben buradan Manavgat Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere Asayiş Büro elemanlarına ve tüm emniyet mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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