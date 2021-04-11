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Villada kaçak partiye jandarmadan operasyon

İzmir’in Bornova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir villada eğlence partisi düzenleyen 52 kişiye cezai işlem uygulandı.

Asayiş 11.04.2021, 12:32
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Villada kaçak partiye jandarmadan operasyon

İzmir’in Bornova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir villada eğlence partisi düzenleyen 52 kişiye cezai işlem uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi’nde bir villada eğlence partisi düzenlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 9 Nisan tarihinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda villada parti yaptığı tespit edilen 52 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 180 bin 388 lira idari para cezası uygulandı. Villada düzenlenen partide yer alan ve yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilen 3 kişiye de 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereği tebligat yapıldı.
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