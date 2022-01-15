Villa çatısında çıkan yangın diğer villaya sıçradı, panik yaşandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir villanın çatısında çıkan yangın bitişiğindeki villaya da sıçrarken, yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı sayesinde alevler büyümeden söndürüldü. Dumanları fark ederek itfaiyeye haber veren Sercan Sarı, “Tesadüfen buradan geçiyordum, dumanları görünce 112’yi aradım ve eve girdim. Evin içerisinde biri vardı, çatısından duman geldiğini söylediğimde ’Barbeküyü yaktım onun dumanıdır’ dedi. Adamı evden zorla çıkardım" dedi.

Yangın, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 399. Sokak’ta bulunan Kültür Sitesi içerisindeki bitişik nizam villanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B.’ye ait villanın çatısında şömineden çıkan kıvılcımların sebep olduğu değerlendirilen yangın meydana geldi. Villanın çatısından yükselen dumanları yoldan geçen bir vatandaş fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tedbir amaçlı sağlık ekibi de geldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrasında villanın bitişiğinde bulunan evde panik yaşayan kadın ve 3 çocuğu ise dolu yağışının da başlaması sebebiyle üşümemesi için ambulansa alındı.

“Adamı evden zorla çıkardım”

Dumanları fark ederek ev sahibini uyardığını söyleyen Sercan Sarı, itfaiyeye haber verdikten sonra evlerdeki kişileri uyardığını aktardı. Sarı, “Tesadüfen buradan geçiyordum, dumanları görünce 112’yi aradım ve eve girdim. Evin içerisinde biri vardı. Çatısından duman geldiğini söylediğimde, ’Barbeküyü yaktım onun dumanıdır’ dedi. Aşırı bir duman olduğunu söyledim, hatta adamı evden zorla çıkardım. Sonrasında birden alevlendi ve daha sonrasında itfaiye geldi. Yan tarafında bulunan evde de sağlık çalışanının eviymiş, onlara da söyledim dışarı çıkardım. İtfaiyeyi ben haber verdim ve onlar da çok kısa sürede geldiler. Yeri gösterdim, 2-3 kişi yukarı çıkıp müdahalede bulundular ama çatı lambri olduğu için alevler çok hızlı yayıldı. Yangından etkilenen yok, sadece evin içerisinde o adam vardı. Şu anda o da yok, nerede olduğunu bilmiyoruz” dedi.