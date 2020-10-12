Vietnam’da sel felaketi: 18 ölü
VİETNAM'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL NEDENİYLE EN AZ 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Vietnam’da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti.
Vietnam’da şiddetli yağmurlar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin Quang Tri ve Quang Nam eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Afet yönetimi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, 100 binden fazla evin sulara gömüldüğü ve yaklaşık 46 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Hue ve turistlerin gözde noktası Hoi An kentinde de su baskınları yaşandı. Yetkililer sel felaketinde en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 10’dan fazla kişinin de kaybolduğunu duyurdu.
Quang Tri eyaletinde şiddetli fırtınada denizde mahsur kalan 8 balıkçı için bölgeye helikopter gönderildi. Hayatını kaybedenler arasında 3 balıkçı bulunurken, 3 balıkçının da kayıp durumda olduğu belirtildi.
Vietnam’da geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketlerinde 132 kişi hayatını kaybetmişti.
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